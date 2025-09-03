Dalla Corea alla California, anche nei Paesi "tech" è arrivato il divieto all’uso degli smartphone a scuola

In queste settimane si parla tanto del divieto pressoché assoluto all’uso degli smartphone in ambiente didattico che, in Italia, dall’anno scolastico in partenza sarà esteso a tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori. Ma il nostro Paese non è l’unico ad aver normato questo aspetto in modo dettagliato e rigoroso. Al contrario, siamo in buona compagnia. Secondo il Global Education Monitoring (GEM) dell’UNESCO, alla fine del 2023 ben 60 sistemi educativi, pari al 30% del totale globale, avevano già bandito i cellulari dalle scuole, attraverso leggi o politiche ad hoc. Ed entro la fine del 2024, altri 19 paesi hanno adottato misure simili, portando il totale a 79.