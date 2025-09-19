Abusi su una 12enne a Sulmona (L'Aquila), un padre denuncia: "Mia figlia aveva quel video"

"Questa vicenda mi ha colpito profondamente: ho visto il telefono di mia figlia e dalle conversazioni su WhatApp ho scoperto che aveva ricevuto un video da cui emergevano quelle violenze", ha raccontato l'uomo al Messaggero. Così il padre ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri, per fornire gli elementi di cui è a conoscenza, anche a costo di coinvolgere i figli nella vicenda: "Lo ritengo un modo per tutelare mia figlia, che frequenta uno degli indagati, e anche la 12enne che ha subito le violenze e che è diventata la figlia di tutti", ha spiegato.