in tutto sono tre

Sulmona (L'Aquila), abusi su una 12enne: c'è un nuovo indagato

Si tratta del ragazzo che ha fatto il video: è un minore di 17 anni. Con lui sotto inchiesta un 18enne e un 14enne

16 Set 2025 - 16:08
© IPA

© IPA

Salgono a tre gli indagati nel caso della dodicenne di Sulmona abusata, filmata e minacciata di diffusione dei video. Si tratta di un altro minorenne, di 17 anni, ritenuto il presunto autore di un video che immortala la giovanissima vittima. Il ragazzo sarebbe accusato di revenge porn così come gli altri due, un 14enne e un 18enne, che dovranno rispondere però anche di violenza sessuale in concorso.

I video del resto sarebbero stati anche diffusi: l'ipotesi è che la vittima dopo circa due anni di abusi e minacce, abbia iniziato a negarsi, fino a vedere i video osceni che la ritraevano diffusi nelle chat WhatsApp.

