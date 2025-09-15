Valle d'Aosta, 15enne denuncia: "Vittima di abusi"

Una 15enne residente in Valle d'Aosta ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante la notte tra sabato e domenica. I fatti sarebbero avvenuti in un Comune dove era in corso una festa di paese. È stata la stessa giovane, sotto shock, a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon. I militari hanno raccolto le prime informazioni e attivato i servizi sanitari. La minorenne è quindi stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite del caso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.