Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
indagano i carabinieri

Valle d'Aosta, 15enne denuncia: "Vittima di abusi"

La minorenne è stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite del caso. La presunta violenza sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica in un Comune dove era in corso una festa di paese

15 Set 2025 - 12:12
© ansa

© ansa

Una 15enne residente in Valle d'Aosta ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante la notte tra sabato e domenica. I fatti sarebbero avvenuti in un Comune dove era in corso una festa di paese. È stata la stessa giovane, sotto shock, a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon. I militari hanno raccolto le prime informazioni e attivato i servizi sanitari. La minorenne è quindi stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite del caso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Leggi anche

Sulmona (L'Aquila), 12enne denuncia abusi sessuali: i video delle violenze condivisi su WhatsApp

Milano, 18enne trascinata nel bosco e violentata a San Zenone al Lambro: c'è un fermo

Ti potrebbe interessare

valle d'aosta
violenza sessuale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema