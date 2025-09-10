Milano, 18enne trascinata nel bosco e violentata a San Zenone al Lambro: c'è un fermo

È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro nella notte tra il 30 e il 31 agosto e denunciata dalla vittima, una donna di 18 anni. Il fermo è stato eseguito all'esito delle indagini svolte dalla procura di Lodi e dalla compagnia dei carabinieri di San Donato Milanese e del Nucleo operativo e radiomobile. La 18enne, dopo essere stata aggredita, è stata costretta a seguire l'uomo in un boschetto vicino ai binari dove sono avvenuti gli abusi.