Milano, 18enne trascinata nel bosco e violentata: è caccia all'aggressore

Una 18enne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale la notte tra sabato e domenica a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, e ora i carabinieri sono a caccia dell'aggressore. La giovane stava aspettando il treno che la riportasse a casa dopo una serata passata con una parente, quando è stata aggredita alle spalle, trascinata in un boschetto vicino ai binari e violentata. L'uomo, da un primo identikit, probabilmente è di origine nordafricana, aveva un jeans e una maglietta.