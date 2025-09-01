Milano, 18enne trascinata nel bosco e violentata: è caccia all'aggressore

La giovane stava aspettando alla stazione di San Zenone al Lambro il treno che la riportasse a casa dopo una serata passata con una parente
Una 18enne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale la notte tra sabato e domenica a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, e ora i carabinieri sono a caccia dell'aggressore. La giovane stava aspettando il treno che la riportasse a casa dopo una serata passata con una parente, quando è stata aggredita alle spalle, trascinata in un boschetto vicino ai binari e violentata. L'uomo, da un primo identikit, probabilmente è di origine nordafricana, aveva un jeans e una maglietta.
La vittima, dopo l'aggressione, ha chiamato il 118 ed è stata portata in ospedale dove è stata medicata e dove le è stato fatto il tampone che ha accertato la violenza sessuale. Allertati i carabinieri, hanno aperto subito un'indagine.
Gli investigatori sono a caccia del criminale. Come scrive "La Repubblica", i militari, insieme ai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche, hanno perlustrato gli interni e i dintorni della stazione di San Zenone al Lambro a caccia di indumenti, fazzoletti e oggetti che possano aver conservato tracce biologiche dell'aggressore. E hanno effettuato una prima mappatura delle telecamere della zona, dalle quali verranno scaricate le immagini della serata e della nottata, nella speranza di estrapolare la sequenza del passaggio dello stupratore sotto l'occhio elettronico.
