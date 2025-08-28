Foto intime di donne online, ecco che cosa rischia chi posta messaggi offensivi

Il problema, sottolinea l'avvocato, "è che ci sarebbe da disquisire se quelle immagini diffuse abbiano o meno un contenuto sessuale. Alcune non lo avrebbero in realtà, ma gli viene dato nel momento stesso in cui sono caricate su quel sito. È complicato, la valutazione dipende da ciascuna foto". Se non c'è un contenuto sessuale esplicito "si può parlare di diffamazione". A monte però "serve la querela della persona interessata", la donna comune, al di là delle vip, che deve "trovarsi, riconoscersi e denunciare. Dal momento che molte foto ritraggono parzialmente il soggetto, è complicato". "Insomma nelle maglie del diritto ci si può perdere e non risulta punibile - spiega Valentini - . Ecco perché penso che lo strumento giudiziario in sé non sia efficace. Bisognerebbe intervenire culturalmente e anche politicamente".