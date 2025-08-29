Tortoreto (Teramo), in sette picchiano un 18enne e abusano di una donna: arrestati

Hanno aggredito in branco un uomo e poi una coppia intervenuta a difenderlo, per poi approfittare della situazione anche per molestare sessualmente la donna. Responsabili dell'episodio, avvenuto sul lungomare di Tortoreto, in provincia di Teramo, a luglio, sette giovani dai 18 ai 24 anni, finiti agli arresti domiciliari per le accuse di lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo. Durante le indagini, i carabinieri hanno anche acquisito alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.