Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
branco in azione

Tortoreto (Teramo), in sette picchiano un 18enne e abusano di una donna: arrestati

29 Ago 2025 - 15:07
© Ansa

© Ansa

Hanno aggredito in branco un uomo e poi una coppia intervenuta a difenderlo, per poi approfittare della situazione anche per molestare sessualmente la donna. Responsabili dell'episodio, avvenuto sul lungomare di Tortoreto, in provincia di Teramo, a luglio, sette giovani dai 18 ai 24 anni, finiti agli arresti domiciliari per le accuse di lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo. Durante le indagini, i carabinieri hanno anche acquisito alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.

tortoreto
abusi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri