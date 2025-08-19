Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Una fama da bad boy, ora i guai con la giustizia

Norvegia, il figlio della principessa accusato di quattro stupri

Trentadue capi d'accusa, Marius Borg Hoiby rischia almeno dieci anni

19 Ago 2025 - 10:45
© Afp

© Afp

Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria della Norvegia Mette-Marit, è stato incriminato dalla Procura di Oslo: su di lui pendono 32 diversi capi d'accusa, alcuni molto gravi. Sarebbero quattro infatti le donne stuprate da Borg Høiby tra il 2018 e il novembre 2024: tutte le presunte aggressioni sarebbero avvenute dopo un rapporto sessuale consensuale, mentre le donne dormivano. Høiby è accusato di aver filmato tutte le donne durante le presunte violenze.

Leggi anche
Martha Louise

Norvegia, la principessa Martha Louise indagata: avrebbe usato il suo titolo a fini commerciali

Il principe Andrea “drogato di sesso e volgare. Harry lo prese a pugni”, ecco la biografia scandalo

Rischia fino a 10 anni di carcere

Il ventottenne è inoltre sospettato, tra le altre cose, di aver esercitato anche violenza domestica nei confronti di un’ex compagna e di aver molestato diverse altre persone. Il processo a suo carico dovrebbe cominciare a gennaio 2026 e Høiby rischia fino a 10 anni di carcere. "Il nostro cliente nega tutte le accuse di abuso sessuale, così come la maggior parte delle accuse di violenza. Presenterà un resoconto dettagliato della sua versione dei fatti davanti al tribunale", ha fatto sapere l'avvocato del ragazzo  Petar Sekulic, che lo rappresenta insieme a Ellen Holager Andaenæs. Sekulic ha tuttavia fatto sapere che il ragazzo si dichiarerà invece colpevole per i reati "minori" che gli sono contestati, come le violazioni al codice della strada.

Ti potrebbe interessare

norvegia
famiglia reale
scandalo
stupro

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema