Norvegia, il figlio della principessa accusato di quattro stupri

Il ventottenne è inoltre sospettato, tra le altre cose, di aver esercitato anche violenza domestica nei confronti di un’ex compagna e di aver molestato diverse altre persone. Il processo a suo carico dovrebbe cominciare a gennaio 2026 e Høiby rischia fino a 10 anni di carcere. "Il nostro cliente nega tutte le accuse di abuso sessuale, così come la maggior parte delle accuse di violenza. Presenterà un resoconto dettagliato della sua versione dei fatti davanti al tribunale", ha fatto sapere l'avvocato del ragazzo Petar Sekulic, che lo rappresenta insieme a Ellen Holager Andaenæs. Sekulic ha tuttavia fatto sapere che il ragazzo si dichiarerà invece colpevole per i reati "minori" che gli sono contestati, come le violazioni al codice della strada.