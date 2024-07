Norvegia, la principessa Martha Louise indagata: avrebbe usato il suo titolo a fini commerciali

La principessa norvegese Märtha Louise è indagata per aver usato il suo titolo per fini commerciali, ovvero per il lancio di un gin che celebra le sue imminenti nozze. "Abbiamo creato questo gin per il matrimonio della principessa Märtha Louise e Durek Verrett a Geiranger nell'agosto 2024", afferma l'etichetta del gin al lampone, mirtillo e ribes nero. Alla reale però, non è consentito usare il suo titolo di principessa in contesti commerciali.