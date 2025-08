Nuovo scandalo in vista nella famiglia reale inglese: arriva il libro di Andrew Lownie intitolato “Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, la prima biografia congiunta del principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson. Tra rivelazioni e aneddoti racconta la vita del fratello di re Carlo, creando ancora imbarazzo a corte per la descrizione di un uomo “drogato di sesso, volgare e zotico”. Si parla anche di una lite furiosa con il principe Harry finita nel sangue.