Il tumore di re Carlo è incurabile, Kate e William si stanno preparando

Nonostante i gravi problemi di salute, re Carlo ha cercato di presenziare sempre (o almeno il più possibile) agli eventi ufficiali. Ad aprile è stato in Italia con la regina Camilla, poi in Canada per la cerimonia di apertura del parlamento. Pochi giorni fa ha festeggiato il 35esimo anniversario della King’s Foundation e ogni settimana riceve il primo ministro come da prassi. Sabato 14 sarà presente al Trooping the Colour, le celebrazioni ufficiali per il compleanno del sovrano, anche se dovrà rinunciare alla sfilata a cavallo. Seguirà il corteo in carrozza e poi si affaccerà, come da tradizione, dal balcone di Buckingham Palace a salutare la folla di sudditi con la royal family. L'anno scorso gli occhi di tutti erano puntati su Kate Middleton, nella sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro.