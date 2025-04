Re Carlo e Camilla a Ravenna: ultima tappa della visita di Stato in Italia

Dopo avere concluso le loro visite separate, Carlo e Camilla sono giunti in Municipio per un Consiglio comunale straordinario e per ricordare, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'80esimo anniversario della Liberazione del Ravennate, in particolare dei comuni di Alfonsine e Fusignano, liberati, appunto, durante la Seconda Guerra Mondiale dalle truppe britanniche e canadesi. I sovrani inglesi, insieme al Capo dello Stato e alla figlia Laura si sono affacciati dal balcone di Palazzo Merlato per salutare le tante persone accorse in Piazza del Popolo.