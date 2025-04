Papa Francesco con Carlo e Camilla: sorridente e senza ossigeno

Re Carlo III e la regina Camilla lasceranno oggi, 10 aprile, Roma per volare alla volta di Ravenna, prima di lasciare il Paese. Prima di recarsi all'aeroporto il re si recherà nuovamente a Villa Wolkonsky dove incontrerà i rappresentanti della Circular Bioeconomy Alliance per approfondire il loro lavoro in Italia e la ricerca scientifica in materia di biodiversità, clima e salute umana. Sua maestà pianterà anche un albero nei giardini di Villa Wolkonsky, donato dal Presidente Mattarella dalla Tenuta di Castelporziano. Al termine dell'evento, il re si riunirà con la regina e partiranno per Ravenna, dove visiteranno la Tomba di Dante e assisteranno alla lettura della Divina Commedia.