Papa Francesco dimesso dall'ospedale: dubbi sui riti Pasquali, probabile presenza silenziosa

Il Papa ha già mostrato impazienza nel tornare alle sue funzioni, nonostante le raccomandazioni dei medici di procedere con cautela. Dopo aver saltato il rito del Mercoledì delle Ceneri, Francesco è consapevole dell'importanza di questa Pasqua per la cristianità. Il calendario liturgico prevede eventi cruciali come la Domenica delle Palme (13 aprile), il Triduo Pasquale con la Lavanda dei Piedi – uno dei riti più simbolici per Bergoglio – e la celebrazione della Pasqua il 20 aprile. Oltre ai riti pasquali, il Papa deve far fronte a un'agenda intensa di impegni internazionali. L'8 aprile è previsto l'incontro con Re Carlo d'Inghilterra, mentre alla fine di maggio potrebbe esserci un viaggio in Turchia per l’anniversario del Concilio di Nicea. Tuttavia, la Santa Sede non ha mai ufficializzato questa visita e ogni decisione verrà presa in base allo stato di salute del Pontefice.