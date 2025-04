"Sono qui con lo scopo di ribadire la profonda amicizia tra Regno Unito e Italia e per impegnarmi per fare tutto quello che posso per rafforzarlo nel tempo che mi sarà concesso come re". Lo ha detto re Carlo III nel discorso alle Camere riunite a Montecitorio. "L'Italia è un Paese molto caro al mio cuore e a quello della regina come lo è a tanti britannici", ha ricordato il sovrano.