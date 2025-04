“All'inizio della nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l'ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un luogo così speciale e con persone così meravigliose! A presto, Roma e Ravenna! Charles R & Camilla R”. Con questa dedica Re Carlo III e la Regina Camilla inaugurano il viaggio nel Belpaese. A Roma hanno posato a Villa Wolkonsky, la residenza ufficiale dell'ambasciatore britannico immersa in un parco meraviglioso, vicino alla Basilica di San Giovanni in Laterano.