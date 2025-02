Re Carlo e la Regina Camilla sono pronti a festeggiare il 20esimo anniversario di matrimonio e per l’occasione stanno organizzando un tour reale in Italia. Il primo viaggio all’estero nell’anno dedicato alla ricorrenza sarà proprio nel Belpaese con tanto di udienza dal Papa e visita alla Cappella Sistina in Vaticano. In quattro giorni di viaggio per conto del Foreign and Commonwealth Office per rafforzare le relazioni post-Brexit, il monarca avrà occasione di scegliere momenti romantici da dedicare a Camilla.