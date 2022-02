Gb, Elisabetta: "Desidero che Camilla sia regina consorte quando Carlo sarà re"

Elisabetta II ha annunciato il desiderio che Camilla, la duchessa di Cornovaglia , abbia il titolo di "regina consorte" una volta che il principe Carlo diventerà re, succedendole al trono britannico . La sovrana ha espresso il suo "augurio sincero" durante un messaggio alla nazione alla vigilia del 70esimo anniversario della sua ascesa al trono . Finora si riteneva che Camilla, che ha sposato Carlo dopo il divorzio, sarebbe stata riconosciuta come "principessa consorte".

Un portavoce di Clarence House ha affermato che il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sono "commossi e onorati" del gesto della regina.

Il messaggio della regina sembra mettere un punto alla questione finora irrisolta del futuro titolo della duchessa di Cornovaglia. "Quando, a tempo debito, mio figlio Carlo diventerà re, so che garantirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero

augurio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come regina consorte".

Carlo e Camilla si sono sposati nel 2005. A quel tempo era stato annunciato che, una volta che Carlo fosse diventato re, Camilla avrebbe assunto il titolo di Sua altezza la principessa consorte, e non quello appunto di Regina Consorte. Una scelta vista come una soluzione di ripiego, poiché all'epoca Camilla era ritenuta poco popolare a causa della sua lunga relazione con Carlo al tempo in cui il principe ereditario era sposato con la Principessa di Galles, Diana.