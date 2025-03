Re Carlo e la regina Camilla rinviano la visita a Papa Francesco

Durante il ricovero in ospedale, come aveva spiegato l'equipe medica, "il Santo Padre non è mai stato intubato ed è stato sempre vigile" anche se ci sono stati "due episodi in cui è stato in pericolo di vita". Ora lo attendono due mesi di convalescenza, durante i quali è stato sconsigliato al Pontefice di incontrare gruppi numerosi di persone.