Papa Francesco, prima notte a Casa Santa Marta: inizia la convalescenza "protetta" di due mesi

Per ora non filtrano informazioni ufficiali sull'agenda futura di Bergoglio in un periodo comunque impegnativo per lui, con il Giubileo 2025 in pieno svolgimento e in tempo di Quaresima che culminerà con la Settimana Santa, la più importante per i cristiani e ricca di appuntamenti. Si attende anche di conoscere particolari su come l'appartamento del Papa è stato attrezzato per proseguire le terapie respiratorie e motorie alle quali dovrà sottoporsi, contando anche che Casa Santa Marta è di fatto una struttura adibita all'accoglienza di quanti giungono a Roma.