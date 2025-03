Papa Francesco, convalescenza a Santa Marta: ecco come e da chi verrà curato

Al suo fianco, così come successo già durante il ricovero al policlinico Gemelli, Bergoglio avrà Massimiliano Strappetti, l'uomo che da sempre accompagna il Santo Padre. È stato proprio lui, oggi, sul balconcino da dove si è affacciato il Papa, a porgere il microfono al Santo Padre chiedendogli se se la sentisse di parlare. E sempre lui era accanto a Francesco, in auto, nel tragitto verso il Vaticano. Prima di diventare assistente personale di Francesco, l'infermiere - una vita in corsia proprio al Gemelli - è stato nell'equipe medica di Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI dopo. "Mi salvò la vita", disse Bergoglio dopo l'intervento al colon del 2021. Per lui Strappetti non è solo un assistente, ma una persona su cui contare, a cui dare credito e ascolto. Per questo lo nominò addirittura "assistente sanitario personale", un ruolo che mai era stato assegnato nella storia di un pontificato.