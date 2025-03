Chi è Carmela Mancuso, la signora con i fiori gialli che il Papa ha salutato

“Questo dei fiori a Papa Francesco è un rituale che facciamo da anni - ha spiegato la signora, subito intervistata dai giornalisti presenti- . Erano rose gialle, le abbiamo consegnate alla gendarmeria per darle al Pontefice". Nel linguaggio dei fiori, il giallo rappresenta un segno di sostegno e incoraggiamento, nonché un modo per celebrare la gioia e la felicità. Donare fiori gialli è un atto di affetto e solidarietà, scelto principalmente per gli amici. Questa tonalità evoca subito calore e vitalità, rendendola ideale anche per augurare una rapida guarigione. "Sventolavo i fiori e ho visto che ha guardato solo me, non sono degna, no so cosa dire. Sono contentissima e sono emozionatissima", dice tra le lacrime la signora Mancuso. "È una grazia, non so cosa dire" - ribadisce la signora Carmela, che vive a Roma da sei anni - ho un mondo di emozioni che non so esprimere a parole". "Non pensavo di arrivare a questo punto ed essere all'attenzione del Santo Padre", conclude. La donna, 79 anni, che, durante il ricovero di Bergoglio, ha pregato tutti i giorni davanti al Gemelli e in Piazza San Pietro, è sempre in prima fila alle udienze pontificie.