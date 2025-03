Papa Francesco, il dottor Alfieri: sapeva di poter morire, ci ha detto di non mollare

E nel momento in cui il peggio sembrava alle spalle, "mentre mangiava papa Francesco ha avuto un rigurgito e ha inalato. È stato il secondo momento davvero critico perché in questi casi - se non prontamente soccorsi - si rischia la morte improvvisa oltre a complicazioni ai polmoni che erano già gli organi più compromessi. È stato terribile, abbiamo pensato davvero di non farcela". Il Pontefice era consapevole che avrebbe potuto morire, "ma credo che la sua consapevolezza sia stata anche il motivo che invece lo ha tenuto in vita".