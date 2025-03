Gb, Re Carlo in ospedale per "effetti collaterali temporanei" da cura per il cancro

Sudditi in apprensione in Gran Bretagna per le sorti di Re Carlo, 76 anni. Il sovrano britannico, infatti, è rimasto in osservazione in ospedale per "effetti collaterali temporanei" delle cure in corso per il cancro. Lo ha riferito Buckingham Palace, precisando che il re si era sottoposto in mattinata a un trattamento programmato che ha richiesto "un breve periodo di osservazione in ospedale". Ora è in forse il viaggio in Italia?