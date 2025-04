Re Carlo e la Regina Camilla in Italia fino al 10 aprile

“Dire che non vediamo l’ora di essere in Italia è cedere a un po’ di understatement British” aveva detto Re Carlo qualche tempo fa durante la cena organizzata dall’ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini. Re Carlo parlerà alle Camere riunite il 9 aprile. “Credo parlerà anche in Italiano a Montecitorio” aveva anticipato l’ambasciatore britannico Lord Edward Llewellyn. I reali inglesi saranno accolti al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella e poi Re Carlo e Camilla visiteranno il Colosseo e i Fori Imperiali. Carlo ha visitato l’Italia per la prima volta nel 1984 e poi in altre sedici occasioni, di cui l'ultima nell’ottobre 2021 per il Vertice del G20 a Roma.