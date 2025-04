Re Carlo, come sono i biscotti Garibaldi citati in Parlamento

Nel discorso alle Camere riunite in Aula a Montecitorio, re Carlo III ha sottolineato il forte legame tra Italia e Regno Unito, da lui definiti "due popoli e due nazioni le cui storie sono profondamente intrecciate tra loro". Per farlo, ha ricordato con un aneddoto l'accoglienza riservata dal popolo inglese a Giuseppe Garibaldi, quando arrivò oltremanica: "Quando Garibaldi venne nel nostro Paese - ha dichiarato re Carlo - il popolo fu contagiato da una Garibaldi-mania. Fu creato addirittura un biscotto in suo nome, il massimo segno di onore" da parte di tutti gli inglesi.