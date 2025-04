Il presidente Sergio Mattarella ha centrato il segno e per la cena di gala con Re Carlo ha previsto un menù che puntava sulla semplicità, sugli ingredienti stagionali a chilometro zero, proprio come piace al sovrano. L'antipasto è stato a base di verdure coltivate negli orti della residenza presidenziale di Castelporziano; come primo piatto sono stati serviti dei bottoncini di pasta con caponata di melanzane, poi un secondo di pesce, la spigola in crosta di sale con patate arrosto, carciofi e fiori di zucca e come dolce una torta gelato fior di latte e lamponi. Le quattro portate sono state servite “alla francese”, cioè in vassoi da cui ognuno poteva prendere quel che preferiva.