Harry d'Inghilterra: "Mio padre Carlo non mi parla, voglio riconciliarmi con la famiglia"

Harry ha detto che "ci sono stati così tanti disaccordi tra me e alcuni membri della mia famiglia", ma ora li ha "perdonati. Alcuni membri della mia famiglia non mi perdoneranno mai di aver scritto un libro", ha continuato, facendo riferimento alla sua autobiografia Spare. E ha anche rivelato di essere stato isolato da suo padre, re Carlo III: "Non mi parla per via di questa questione della sicurezza", ha detto. Per poi aggiungere di essere preoccupato per questa situazione, visto che "non so quanto tempo gli resti da vivere". Lo ha detto in una intervista alla Bbc nel giorno in cui la Corte d'Appello di Londra ha definitivamente stabilito che lui, sua moglie Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet non hanno diritto a una scorta "automatica" quando tornano nel Regno Unito. Una sentenza per la quale il principe 40enne si è detto "sconvolto" nella stessa intervista alla Bbc.