Violazione privacy, accordo tra il principe Harry e Rupert Murdoch: niente processo

I legali del principe Harry hanno raggiunto un accordo extragiudiziale con il News Group Newspapers di Rupert Murdoch. In questo modo viene evitato il rischio di una condanna pubblica, nel processo all'Alta Corte di Londra, per la causa intentata dal secondogenito di re Carlo nei confronti del gruppo editoriale per violazioni della privacy e raccolta illegale di informazioni. L'accordo prevede indennizzi ancora imprecisati.