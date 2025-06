Meghan Markle e il principe Harry festeggiano il compleanno di Lilibet

Nonostante si dica che il principe Harry non gradisca che i suoi figli compaiano sui social, Meghan Markle non rinuncia a pubblicare le loro foto. Non solo in occasione del sesto compleanno di Archie, un mese fa, aveva postato le foto del primogenito, ora dedica un paio di scatti anche alla piccola Lilibet. Dopo anni di silenzio, Meghan Markle è tornata su Instagram e non smette più di tenere aggiornati i fan sulla sua vita privata lanciando messaggi e immagini anche di famiglia con i bambini spesso protagonisti. Chissà se il principe Harry è d’accordo visto che lui vorrebbe proteggerli dalla curiosità morbosa della stampa, mentre lei vorrebbe avere la libertà di farli vedere come fanno tante altre mamme.