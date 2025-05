Meghan Markle: "Mi sento in colpa per essere ricca, ma temo anche di non avere abbastanza soldi"

Meghan Markle, ospite nel podcast 'Confessions Of A Female Founder' con Sara Blakely ha parlato del suo rapporto con il denaro spiegando di sentirsi in colpa per averne tanto. Tanto, ma forse non abbastanza. La Duchessa di Sussex ammette infatti di essere vittima, nonostante il patrimonio milionario suo e del marito Harry, della mentalità per la quale si è portati a temere che i soldi non siano mai abbastanza.