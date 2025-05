Archie non viene ripreso in volto, indossa un pigiamino a righe e guarda verso l'orizzonte. E' un'immagine poetica e suggestiva quella che Meghan Markle ha scelto per celebrare i 6 anni del figlio. "Grazie per tutto l'amore, le preghiere e gli auguri per il nostro dolce bambino. Ha sei anni! Dove è finito il tempo?" ha proseguito la Duchessa. E poi ha aggiunto: "E a tutti voi che siete venuti a festeggiare con noi alla sua festa lo scorso fine settimana, grazie per aver reso il suo compleanno così incredibilmente speciale" lasciando intendere che un party dedicato al piccolo c'è già stato.