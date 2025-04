Meghan Markle racconta i problemi di salute dopo il parto: ecco cosa ha avuto

"Stai ancora cercando di destreggiarti tra tutte queste cose, ma il mondo non sa cosa stia succedendo. Silenziosamente cerchi di essere presente per le persone, soprattutto per i tuoi figli, ma quelle cose sono paure enormi da affrontare" ha detto Meghan Markle parlando della preeclampsia post-partum. E' una sindrome pericolosa, ma per fortuna rara, caratterizzata da pressione alta e da un eccesso di proteine nelle urine con conseguenze gravi per la mamma e per il bambino. "Tu cerchi di gestire tutte queste cose in privato ma il mondo non sa cosa sta succedendo. Continui ad andare avanti, soprattutto per il bene dei tuoi figli, ma queste sono paure enormi da affrontare" ha detto la Duchessa di Sussex.