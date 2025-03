Meghan Markle e il principe Harry, di cui la duchessa si è detta molto orgogliosa, adorano ritagliarsi del tempo insieme, condividendo un pranzo tranquillo quando possono, in un rituale che chiamano "appuntamenti diurni". Nel frattempo, la sera è scandita dai "riassunti della buonanotte", in cui la coppia si rilassa con un drink e racconta la giornata mentre prepara il pranzo al sacco per i bambini. Poi guardano un po’ di televisione: "Adoriamo Shrinking ; abbiamo appena finito Black Doves e non vediamo l'ora che arrivi la nuova stagione di The White Lotus ", dice Meghan.