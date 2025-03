Meghan Markle: “Con Harry stiamo vivendo ancora in luna di miele”

In un'intervista a “People” in cui Meghan Markle compare in copertina, la duchessa di Sussex, 43 anni, racconta orgogliosa come il principe Harry sia felice di vederla impegnata nel suo ruolo imprenditoriale. "Mio marito mi ha incontrato quando avevo The Tig (il blog di Meghan in cui condivideva il suo amore per il cibo, i viaggi e il benessere, ndr) e vedo questa scintilla nei suoi occhi quando mi vede fare le cose che facevo quando mi ha incontrato per la prima volta", dice la duchessa. "È esattamente come era all'inizio quando mi guardava scarabocchiare, scrivere newsletter, mettere a punto modifiche e semplicemente essere me stessa nei dettagli. Penso che ami guardare tanto quanto a me piace fare quel processo creativo. È stato semplicemente divertente. Questa è quella che sono sempre stata".