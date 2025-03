Il principe William e il fratello Harry si sarebbero incontrati a Mustique a metà febbraio ma non ci sono conferme ufficiali. Si sa per certo che il primogenito di Re Carlo si trovava ai Caraibi con la moglie Kate Middleton e i tre figli, George, 11 anni, la principessa Charlotte, 9, e il principe Louis, 6, insieme alla mamma di Kate, Carole Middleton. Della presenza di Harry non c’è traccia, tanto che qualcuno ha detto a “Closer” che il duca di Sussex era tornato direttamente a casa in California dopo gli Invictus Games a Vancouver, in Canada, senza raggiungere i cognati.