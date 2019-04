Meghan ha già partorito? E domenica si fa festa per i 93 della Regina

Da quando Meghan ed Harry hanno fatto sapere di voler aspettare qualche giorno prima di annunciare la nascita del loro erede, tutti i media hanno alzato le antenne per captare anche il minimo segnale. Il post dei duchi di Sussex sul loro profilo Instagram ha dato il via ai pettegolezzi: la coppia reale ringrazia chi ha voluto fare una donazione come regalo al bimbo che aspettano, e hanno pubblicato una lista delle associazioni che ne hanno beneficiato. Perché ringraziare proprio ora? Il bambino è già nato? Si sono chiesti i più curiosi.



Intanto Carlo e Camilla hanno fissato la partenza per la Germania al 7 aprile, in modo da potersi godere in tutta tranquillità i primi giorni del nipotino.



Secondo i più maligni, poi, la Markle starebbe aspettando domenica 21 aprile per dare l'annuncio, in modo da "rubare la scena" alla regina Elisabetta, che proprio quel giorno festeggerà in pompa magna i suoi 93 anni.