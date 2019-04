Serena Williams rivela il sesso del Royal Baby: tutte le indiscrezioni sul parto

- SERENA WILLIAMS SVELA IL SESSO DEL ROYAL BABY

Che Meghan sia in attesa di una bambina, lo ha lasciato intendere la Williams rispondendo a una domanda durante l'intervista ad E! News. "Ho un’amica che è incinta e mi ripete in continuazione che suo figlio farà determinate cose. Io l’ho guardata e le ho assicurato che lei non si comporterà così come crede" ha detto la tennista. Ed è bastato quel "lei" a far drizzare le antenne ai fan della Duchessa: e se l'amica in questione fosse proprio la Markle? Secondo la tradizione reale britannica, i genitori dovrebbero scoprire il sesso del piccolo solo al momento del parto, ma in effetti già da qualche settimana gira voce che Harry e Meghan ne siano al corrente.



- SCOMMESSE SU NOMI E DATA DI NASCITA

Anche sui nomi c'è grande attesa e curiosità. Per una bambina, i più probabili secondo i bookmaker sarebbero Diana, Victoria e Alice, se dovesse essere un maschietto i più quotati sono Arthur e James. Si scommette anche sulla data di nascita: l'Office for National Statistics si è preso la briga di calcolare quella più probabile che, come riporta il Sun, risulta essere il 28 aprile.



- MEDICI E CLINICA

Una questione spinosa è quella riguradante la clinica in cui Meghan partorià: sarà o no la Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra, dove Kate Middleton ha dato alla luce George, Charlotte e Louis? Pare proprio di no. Dopo vari tentennamenti e cambi di opinione da parte della futura mamma, ora sembra che si stata scelta una clinica più vicina al Frogmore Cottage, dove i duchi di Sussex si sono da poco trasferiti. Quello che ha fatto storcere il naso a più di un suddito di Sua Maestà è, però, il fatto che la moglie di Harry abbia rifiutato il supporto dei ginecologi di corte. A sovrintendere alla nascita degli ultimi royal baby erano sempre stati Alan Farthing e Guy Thorpe-Beeston, specialisti in parti ad alto rischio e ben felici di offrire gratuitamente la propria consulenza. Secondo il Daily Mail l'ex attrice avrebbe dichiarato di non volere uomini in giacca e cravatta attorno, e di aver assunto un'équipe a pagamento, che costerà decine di migliaia di sterline. Ad assistere al parto, pare, sarà ammesso un solo uomo: il principe Harry.



- FOTO DI RITO

L'ennesimo strappo al protocollo riguarda la foto di rito. Con ogni probabilità non vedremo Meghan all'uscita dalla clinica, con trucco neutro, capelli in piega e vestitino leggero che abbraccia il bebè avvolto in una coperta. "Da quel che sappiamo di Meghan, la prospettiva di un momento glamour e perfetto per le foto post parto non sarebbe in linea con le sue idee sul mondo", ha rivelato un insider di Buckingham Palace.



- REGALI

Non è ancora nato, ma il Royal Baby è già stato sommerso da una pioggia di doni. I futuri genitori, tramite il loro account Instagram nuovo di zecca, hanno ringraziato tutti coloro che hanno avuto un pensiero per loro, tuttavia hanno sottolineato di preferire ai regali una donazione a un istituto di beneficenza. Per una volta almeno, le loro scelte sono in linea con quelle fatte in precedenza da William e Kate.