Dall agopuntura all hypnobirthing, le curiosità sul parto di Meghan Markle

Rompere la tradizione è ormai diventata un'abitudine per Meghan Markle e per il principe Harry , e la nascita del loro primogenito non farà certo eccezione. Secondo alcune fonti, la Duchessa di Sussex, che partorirà ad aprile, starebbe seguendo un regime quotidiano di agopuntura e pare stia imparando la tecnica dell'hypnobirthing per affrontare le doglie. Inoltre avrebbe assunto un'assistente che possa aiutarla prima, durante e dopo il parto

Stando a quanto riporta Vanity Fair Usa, Meghan Markle si sarebbe affidata alle mani esperte dell'agopunturista delle star Ross Barr per farsi assistere durante l'ultimo trimestre della gravidanza. Harry e Meghan pare siano degli habitué nello studio del medico: si dice che siano ricorsi ai suoi servigi anche in occasione delle loro nozze, per riuscire a risolvere i problemi fisici causati dallo stress.



Secondo alcuni amici della coppia, prosegue Vanity Fair Usa, la Duchessa si starebbe preparando ad affrontare i dolori del parto con la tecnica dell'hypnobirhting, conosciuta anche come "parto positivo". Si tratta di una tecnica di respirazione che aiuta a controllare il dolore durante il travaglio. "Vuole un parto naturale, se può averlo. Sua madre è molto interessata a tutto ciò che è olistico e naturale e lei è stata cresciuta tra yoga e mindfulness", ha spiegato un amico della coppia alla rivista statunitense.



Il Sun, invece, svela che Harry e sua moglie vorrebbero assumere una doula, ovvero un'assistente che sia presente prima e durante la nascita del bebè. La loro prima scelta, Lauren Mishcon, racconta di aver rifiutato l'incarico. Se la coppia di duchi dovessero trovare una sostituta, sarebbe la prima volta che un membro della casa reale inglese fa ricorso a un aiuto di questo genere.



Su un punto però, tutto fa pensare che Meghan abbia ceduto e si sia arresa al rispetto delle consuetudini. Dopo aver affermato di non voler far nascere il proprio bimbo alla Lindo Wing, dove hanno visto la luce suo marito Harry, il principe William e i tre figli che quest'ultimo ha avuto da Kate Middleton, la Duchessa di Sussex deve aver cambiato idea. Anche se non c'è nessuna ufficialità, il Telegraph riporta un'indiscrezione che arriva dritta dalla clinica londinese: "Allo staff è stato chiesto di non prendere ferie nel mese di aprile", proprio il periodo in cui è previsto l'arrivo del royal baby. Sarà solo una coincidenza?