Meghan Markle, pancione in rosa al National Theatre di Londra

Meghan Markle, al sesto mese di gravidanza, ha debuttato ufficialmente come madrina al National Theatre di Londra. Qualche settimana fa la Regina Elisabetta II le ha ceduto il testimone, affidandole l'incarico che ricopriva da ben 45 anni. La moglie del principe Harry si è detta entusiasta del suo nuovo ruolo: una bella soddisfazione per una come lei, ex attrice e da sempre appassionata di recitazione.