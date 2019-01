Meghan Markle luccicante ed esplosiva al circo con Harry

Saranno gli abiti aderenti, ma il pancione di Meghan Markle pare davvero lievitato. Tanto che se è vero che il parto dovrebbe avvenire a fine aprile, qualcuno sospetta addirittura l'arrivo di due gemelli. In attesa di saperne di più del royal... pancione di Meghan, la duchessa di Sussex non si perde un evento ufficiale. Nelle ultime ore ha prima fatto visita a The Mayhew Animal Home , poi ha assistito allo show del Cirque du Soleil insieme a Harry.

Raggiante ed esplosiva al sesto mese di gravidanza, la Markle si è recata nell'ente che si prende cura di animali abbandonati, di cui è diventata di recente madrina. L'incontro è stato piacevole e simpatico, compreso il siparietto con una donna che le ha augurato buona sorte definendola affettuosamente “bella cicciona”, a cui la duchessa ha replicato sorridente “sì, è vero”.



Tolti i panni animalisti e svestito l'abito panna low cost, si è ingioiellata per la serata. Un abito lungo fino ai piedi, luccicante, griffato, un bracciale di Diana al polso, sandali con tacco 12 e via, insieme a Harry, per assistere allo spettacolo del circo in prima fila alla Royal Albert Hall.