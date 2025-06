Re Carlo, le ultime volontà per il suo funerale: "Harry accanto a William e Archie e Lilibet..."

Re Carlo su questo è irremovibile, il protocollo è nero su bianco e non si cambia: nel giorno del suo funerale, Harry, il figlio più giovane, "prenda il posto che gli spetta al centro della famiglia, accanto a William". Le ultime volontà del sovrano britannico puntano dunque a ricostituire quell'armonia familiare persa da anni nella Casa Reale. Per un giorno triste come quello che vivrà per l'occasione l'intera Gran Bretagna, tutto è pronto a puntino con largo anticipo, come da tradizione, perché non ci siano imprevisti. Ciò mentre crescono le preoccupazioni per le condizioni di salute di Carlo stesso, in cura per un cancro da un anno. A tal punto che i piani per celebrare il suo 80esimo compleanno, nel 2028, sarebbero sospesi.