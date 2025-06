Meghan Markle indossa un ampio vestito nero, Harry è in felpa e jeans. Si scatenano davanti alla videocamera, lei che ancheggia sensuale e lui che mette in mostra le sue doti di ballerino seguendo il ritmo e interpretando il testo della canzone con i suoi passi. Un'immagine molto diversa da quella seria e composta che di solito si attribuisce ai royal, semplicemente impensabile se i due non avessero deciso di prendere le distanze dalla famiglia reale. Nel video condiviso sui social si mostrano come una coppia qualunque, scanzonata e pronta a divertirsi. "Quattro anni fa succedeva anche questo. Entrambi i nostri figli sono nati con una settimana di ritardo… quindi quando il cibo piccante, tutte quelle camminate e l'agopuntura non hanno funzionato, c'era solo una cosa da fare!" ha scritto Meghan a commento del filmato.