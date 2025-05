Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a cena da Harry e Meghan dopo la lite con la famiglia

E' vero anche che a distanza di tempo dall'addio alla royal family, il principe Harry non è più troppo convinto della sua scelta. Lui vorrebbe lasciare da parte i dissapori e riallacciare i rapporti con il padre e il fratello William. "Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa. Ho perdonato molte cose" ha detto alla BBC. "Mio padre non mi parla più per via della disputa sulla questione di sicurezza. Non ha più senso continuare a combattere. La vita è preziosa. Non so quanto tempo avrà ancora mio padre" ha aggiunto, gettando un'ombra sulle condizioni di salute di Re Carlo. Ha detto anche: "Sarebbe bello riconciliarsi... ma la riconciliazione non può esistere senza verità. Ecco, ora io la verità l’ho scoperta… gran parte è là fuori, esiste, anche se alcuni scelgono di ignorarla. Sarebbe bello arrivare, adesso, a riconciliarsi. Ma se loro non lo vogliono, è una scelta che spetta solo a loro". Invece che portare a ricucire lo strappo, sembra che le sue parole non abbiano fatto altro che renderlo più profondo. Chissà che Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non riescano a trovare una tattica migliore...