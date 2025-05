David Beckham festeggia (di nuovo) i 50 anni con la famiglia

Gli uomini di casa in smoking, le donne in abito scuro: alla festa di compleanno di David Beckham l'eleganza regnava sovrana. Le foto social raccontano una serata all'insegna del glamour e del lusso, ma soprattutto hanno mostrato l'amore tra il festeggiato e sua moglie Victoria Beckham, vivido e forte tanti anni dopo il loro primo incontro. Immersa in un'atmosfera bucolica e romantica in una villa nella campagna francese, la festa è stata di quelle indimenticabili. Manicaretti prelibati e vini costosi sono stati i protagonisti della tavola imbandita.