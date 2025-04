I Beckham alla festa a Miami sono apparsi come una famiglia felice e affiatata. Eppure, qualche ora prima Rebecca Loops, ex assistente di David nel 2013, aveva guastato il clima idilliaco tornando sul racconto del presunto tradimento ai danni di Victoria Beckham. A vent'anni dalle prime accuse, l'ex modella olandese ha confermato nuovamente le sue dichiarazioni in un'intervista a “60 Minutes Australia”. “Sono rimasta fedele alla verità. Non ho mai esagerato. Non ho mai mentito su una sola cosa – ha detto la Loops – Lavorare per Beckham significava essere la prima persona che vedeva al mattino e l'ultima la sera”. E ricorda di una notte in hotel con David Beckham quando Victoria era fuori città: “Sono caduta all'amo, alla lenza e al piombo per ogni singola frase fatta che mi ha propinato”.