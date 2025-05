Harry perde anche in Appello: niente scorta per lui né per la moglie Meghan Markle e i figli

Il dispositivo è stato letto in diretta tv da sir Geoffrey Vos, presidente di un collegio giudicante formato da tre giudici, alla presenza dei team legali delle due parti. Il duca di Sussex, che aveva presenziato alle due udienze d'appello di aprile, questa volta è rimasto invece negli Stati Uniti, nella sua lussuosissima villa a Montecito. Vos ha riconosciuto le ragioni di Harry da un punto di vista umano e individuale, sottolineando come lo status relativo alla protezione del principe cadetto sia stato in effetti modificato in forma inedita dall'organismo del ministero dell'Interno (l'Home Office) chiamato a occuparsi della tutela dei reali. E ha riconosciuto anche che Harry è stato relegato a un trattamento inferiore rispetto ad altri familiari del suo rango reale. Tuttavia, il giudice ha aggiunto che queste motivazioni non bastano a sostenere la contestazione legale del provvedimento, in seguito alla decisione dello stesso Harry di abbandonare la residenza permanente nel Regno Unito e alla conseguente rinuncia agli impegni pubblici attivi di rappresentanza della monarchia.