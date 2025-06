La nuova foto del principe William, scattata dalla principessa Kate Middleton — tornata recentemente agli impegni pubblici dopo lo stop per motivi di salute — mostra un lato informale e affettuoso del futuro re. William indossa una camicia verdone e un paio di jeans, mentre accarezza i cuccioli che gli saltano addosso con entusiasmo. L’immagine ha suscitato una valanga di like da parte dei fan reali, che hanno apprezzato la spontaneità dello scatto. Per il compleanno del primogenito di Re Carlo non sono previsti festeggiamenti pubblici, ma il principe William trascorrerà la giornata in forma privata con Kate e i figli George, Charlotte e Louis.