Occhi puntati sulla famiglia reale… e in particolare su Kate Middleton e il principe William per le celebrazioni del VE Day, il Giorno della Vittoria in Europa, che commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale. E quest’anno, tra sfilate, corone di fiori e tanta emozione, gli sguardi tutti per i principi di Galles accompagnati dai loro tre figli: George, Charlotte e Louis.